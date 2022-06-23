Глава Европарламента Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз начинает уже "сейчас" подготовку к интеграции Украины в европейские структуры. Об этом он сказал в видеоролике, записанном совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по случаю предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что сегодня ЕС принял "историческое решение".

"Это решающий момент для Евросоюза, Украины", – сказал Боррель.

Кулеба в свою очередь отметил, что российская вооруженная агрессия не сможет лишить людей в Европе "права жить нормальной и достойной жизнью".

"Украина победит. Европа победит", – убежден Боррель.

Он сообщил, что ЕС немедленно начинает "подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и, наконец, членству в Евросоюзе".

"Будущее Украины — в Евросоюзе", – подытожил Боррель.

Сегодня Евросовет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.