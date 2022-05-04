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Италия предлагает реформу ЕС. Решения должны приниматься большинством, а не единогласно

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 17:35
Италия предлагает реформу ЕС. Решения должны приниматься большинством, а не единогласно - Фото
Премьер-министр Италии Марио Драги (Фото: EPA-EFE/ROBERTO MONALDO)

Премьер-министр Италии Марио Драги на фоне войны в Украине и обсуждения новых санкций против РФ заявил, что Евросоюзу необходимы реформы, и решения должны приниматься большинством, а не единогласно. Об этом он сказал в ходе выступления в Европарламенте во вторник, 3 мая, сообщает Financial Times.

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На фоне противоречий, вводить ли новые санкции против РФ, в которые будет включено нефтяное эмбарго, премьер Италии призвал ЕС отказаться от того, чтобы большинство общих решений по внешней политике и политике безопасности принимались только единогласно.

"Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, который ведет к логике скрещенных вето, и перейти к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная принимать своевременные решения, — это Европа, которая вызывает больше доверия для своих граждан и мира", – сказал Драги.

Он заявил, что ЕС должен стремиться к "прагматическому федерализму" во многих сферах политики, включая оборону, внешнюю политику и экономические вопросы, учитывая войну на востоке Европы. Драги добавил, что если реформы требуют от ЕС изменения своих договоров, то Евросоюз должен быть к этому готов.

"Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили гражданам Европы, но они не соответствуют реалиям, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Нам нужен прагматичный федерализм: тот, который охватывает все сферы, затронутые происходящими преобразованиями, — от экономики до энергетики и безопасности", – подчеркнул Драги.

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Оксана Житнюк
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евросоюз италия реформа Марио Драги
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