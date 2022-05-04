Италия предлагает реформу ЕС. Решения должны приниматься большинством, а не единогласно

Премьер-министр Италии Марио Драги на фоне войны в Украине и обсуждения новых санкций против РФ заявил, что Евросоюзу необходимы реформы, и решения должны приниматься большинством, а не единогласно. Об этом он сказал в ходе выступления в Европарламенте во вторник, 3 мая, сообщает Financial Times.

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На фоне противоречий, вводить ли новые санкции против РФ, в которые будет включено нефтяное эмбарго, премьер Италии призвал ЕС отказаться от того, чтобы большинство общих решений по внешней политике и политике безопасности принимались только единогласно.

"Мы должны преодолеть этот принцип единогласия, который ведет к логике скрещенных вето, и перейти к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная принимать своевременные решения, — это Европа, которая вызывает больше доверия для своих граждан и мира", – сказал Драги.

Он заявил, что ЕС должен стремиться к "прагматическому федерализму" во многих сферах политики, включая оборону, внешнюю политику и экономические вопросы, учитывая войну на востоке Европы. Драги добавил, что если реформы требуют от ЕС изменения своих договоров, то Евросоюз должен быть к этому готов.

"Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили гражданам Европы, но они не соответствуют реалиям, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Нам нужен прагматичный федерализм: тот, который охватывает все сферы, затронутые происходящими преобразованиями, — от экономики до энергетики и безопасности", – подчеркнул Драги.

Сейчас ЕС работает над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоресурсов из России, особенно это касается нефти.

29 апреля Wall Street Journal сообщила, что ФРГ сняла вето с санкций против российской нефти. 2 мая немецкий канал ZDF сообщил, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на нефтяное эмбарго ЕС против РФ.

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Оксана Житнюк

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