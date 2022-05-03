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От SWIFT отключат еще больше российских банков – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 07:42
От SWIFT отключат еще больше российских банков – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Еще больше российских банков будут отключены от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил во время визита в Панаму глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель, передает RFI со ссылкой на AFP.

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По его словам, шестой пакет санкций против России за ее неоправданную агрессию против Украины будет включать выход большего количества российских банков из SWIFT.

Боррель не стал уточнять, каких банков это может коснуться. Однако дипломатические источники сообщают, что это может быть Сбербанк – крупнейший российский банк, на долю которого приходится 37% рынка.

Боррель добавил, что в сфере энергетики ЕС работает над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоресурсов из России. "Особенно это касается нефти", – сказал он.

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Марк Сировой
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санкции ЕС нефть Сбербанк эмбарго SWIFT Жозеп Боррель
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