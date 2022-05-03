Санкции против России не будут сняты, пока она не заключит мир на условиях Украины – Шольц

Санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, не будут сняты до тех пор, пока Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что условия мира должны определяться Украиной. Об этом Шольц заявил в интервью немецкому общественному телевидению ZDF, передает Reuters.

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Шольц заявил, что российский диктатор Путин просчитался, когда предположил, что сможет захватить территорию Украины, объявить о прекращении боевых действий и наблюдать, как западные страны отменят санкции.

"Он не думал, что Украина будет так сопротивляться. Он не думал, что мы поможем их, чтобы они так долго держались… Мы не снимем санкции, пока он не договорится с Украиной. И он не добьется этого "продиктованным" миром", – сказал Шольц.

Он также заявил, что Германия не примет "аннексию" Крыма Россией.

"Это было нарушением международного права… это по-прежнему правда", – сказал он.

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Наталия Медведева

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