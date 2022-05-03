Шольц не едет в Украину, потому что в Киев не пригласили Штайнмайера

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не приезжает в Киев, потому что в апреле не состоялся визит в Украину федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом Шольц заявил немецкому каналу ZDF.

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На этой неделе в Киев планирует приехать председатель партии ХДС Фридрих Мерц.

Шольц в Украину пока не едет.

По словам канцлера, он не может приехать, поскольку в Киев не был приглашен федеральный президент Штайнмайер: "Это мешает делу".

Как отмечается, несостоявшийся визит Штайнмайера также препятствует поездке в Украину министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

В то же время, Мерц, по его словам, "ни у кого не спрашивал разрешения", ехать ему в Киев или нет.

Глава ХДС отметил, что его поездка уже была запланирована на 22 февраля. 24 февраля Россия напала на Украину. С тех пор он ждал, когда Шольц поедет в Киев. Поскольку канцлер этого не планирует, он не видит причин больше откладывать свою поездку.

СПРАВКА. 4 апреля 2022-го, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "совершил ошибку" в политике по России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова. 13 апреля он хотел приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но сообщил, что Зеленский отказался с ним встречаться. Украинский президент заявил, что не получал обращения от Штайнмайера о визите и добавил, что "мы хотим быть среди реальных друзей". Штайнмайер систематически защищал строительство российско-немецкого газопровода Северный поток-2, несмотря на увещевания Украины и стран восточного фланга ЕС/НАТО, что это – геополитическое оружие Кремля, завершение которого приведет к коллапсу безопасности в Европе. Он также предлагал такое выполнение минских соглашений по Донбассу, которое было созвучно с их кремлевской трактовкой.

16 апреля Мерц раскритиковал Шольца за то, что тот до сих пор не приехал в Киев.

Наталия Медведева

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