Лидер партии Меркель раскритиковал Шольца за то, что тот до сих пор не приехал в Киев

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц подверг критике канцлера Олафа Шольца за недостаточную помощь Украине в борьбе с полномасштабным вторжением России. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил, что Шольц уже должен был посетить Киев.

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Мерц считает, что Украина неправильно поступила, отказав президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите в Киев, хотя обида на него "имеет политическую и историческую основу".

В то же время, он сказал, что Шольц не должен был допустить, чтобы ситуация дошла до того, когда его подталкивают к поездке в Киев. "Он уже должен быть там", – считает политик.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что приезд Шольца будет иметь смысл только в том случае, если он "привезет с собой решение коалиции о новой поддержке", то есть поставки в Украину тяжелого вооружения и внедрение нефтяного и газового эмбарго против России.

Фридрих Мерц возглавил партию ХДС, лидером которой недавно была Ангела Меркель, в декабре 2021 года.

26 сентября 2021 в Германии прошли выборы в бундестаг, по итогам которых в декабре была сформирована парламентская коалиция в составе Свободной демократической партии (ВДП), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых". Блок ХДС/ХСС оказался в оппозиции впервые с 2005 года.

Андрей Водяный

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