Визит Шольца в Украину будет иметь с смысл только с тяжелым вооружением – Мельник

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину будет иметь смысл только в том случае, если он "привезет с собой решение коалиции о новой поддержке", то есть поставках в Украину тяжелого вооружения и введении нефтяного и газового эмбарго против России. Об этом в интервью Европейской правде заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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На вопрос, стоит ли ожидать визита Шольца в Украину, Мельник ответил: "Я думаю, что ожидать его стоит, приглашение президента есть, но, конечно, этот визит будет иметь смысл только тогда, когда господин канцлер привезет с собой решение коалиции о новой поддержке".

По мнению Мельника, эта новая поддержка должны включать поставки тяжелого вооружения, "и не завтра или послезавтра, а сегодня", введение нефтяного и газового эмбарго против РФ и закон о ленд-лизе.

12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве.

Зеленский сегодня сказал, что Украина сейчас "может себе позволить быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей".

Вадим Ребрина

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