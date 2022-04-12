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Штайнмайер подтвердил, что Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве

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12.04.2022, 18:56
Штайнмайер подтвердил, что Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве - Фото
Скриншот с видео

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве. Об этом Штайнмайер заявил сегодня на брифинге во время своего визита в Варшаву, сообщает немецкое издание Tagesschau.

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По словам президента ФРГ, президент Польши Анджей Дуда предложил ему посетить украинскую столицу вместе с главами Литвы, Латвии и Эстонии, "чтобы отправить сильный сигнал общеевропейской солидарности с Украиной".

"Я был к этому готов. Но, видимо, и я должен признать, что в Киеве этого не хотят", – сказал Штайнмайер.

Ранее Bild со ссылкой на источники в правительстве Украины сообщил, что Штайнмайер хотел посетить Киев 13 апреля. Однако, по данным издания, сейчас президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним из-за прошлых тесных связей немецкого политика с Россией. Вместе с тем, в Киеве не исключили возможность такой встречи в будущем.

Сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом Анджеем Дудой. Основная тема визита – война России против Украины.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Франк-Вальтер Штайнмайер
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