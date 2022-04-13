UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о том, почему в Киев не приехал Штайнмайер: Мы хотим быть среди реальных друзей

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 23:35
Зеленский о том, почему в Киев не приехал Штайнмайер: Мы хотим быть среди реальных друзей - Фото
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский сказал, что ни он, ни его офис не получали официального обращения от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о его желании посетить Украину. Об этом Зеленский сказал на совместной с президентами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши пресс-конференции в Киеве, где они находятся с визитом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я как президент, наш офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии относительно визита в Украину. У нас страна свободная, и мы готовы быть транзитной страной сугубо если это вопрос экономический, а не политический", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, почему в Киеве не приехал президент Германии.

"Это первое. Второе, мне кажется, мы сегодня можем себе позволить... Знаете, завтра будет 50 дней войны, стойкости Украины и объединения нашей нации. Я думаю, мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы довольны этим количеством", – добавил он.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Франк-Вальтер Штайнмайер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 