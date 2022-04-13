Зеленский о том, почему в Киев не приехал Штайнмайер: Мы хотим быть среди реальных друзей

Президент Владимир Зеленский сказал, что ни он, ни его офис не получали официального обращения от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о его желании посетить Украину. Об этом Зеленский сказал на совместной с президентами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши пресс-конференции в Киеве, где они находятся с визитом.

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"Я как президент, наш офис официально не получали обращения президента Германии и Офиса президента Германии относительно визита в Украину. У нас страна свободная, и мы готовы быть транзитной страной сугубо если это вопрос экономический, а не политический", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, почему в Киеве не приехал президент Германии.

"Это первое. Второе, мне кажется, мы сегодня можем себе позволить... Знаете, завтра будет 50 дней войны, стойкости Украины и объединения нашей нации. Я думаю, мы можем себе позволить, зная, что каждый день мы теряем людей, быть среди тех, кто нас реально поддерживает, среди реальных друзей. Я считаю, что реальных друзей много не бывает. Мы довольны этим количеством", – добавил он.

12 апреля Штайнмайер заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с ним в Киеве.

Вадим Ребрина

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