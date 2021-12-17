Партию Меркель возглавил ее политический противник – Spiegel

В борьбе за пост лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС), который до недавнего времени занимала Ангела Меркель, по итогам внутрипартийного "референдума" победил Фридрих Мерц. Об этом сообщает Spiegel.

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Бывший лидер парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге победил по числу поданных за него голосов своих соперников Норберта Реттгена и бывшего главу канцелярии Хельге Брауна.

Результаты голосования должны быть утверждены на партийном съезде ХДС.

Фридрих Мерц – правоцентрист, который настаивает на возвращении партии к "до-меркельскому прошлому" не только с точки зрения идеологических принципов, но и по стилю руководства.

The Guardian отмечает, что Мерц, уволенный Меркель с поста лидера парламентской группы ХДС в 2002 году, является одним из ее давних политических конкурентов.

В феврале 2020 года Фридрих Мерц сказал, что "Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы точек соприкосновения стало больше". При этом он признал, что такой подход может привести к успеху, вероятно, только после окончания президентства Владимира Путина.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в бундестаг, по итогам которых в декабре была сформирована парламентская коалиция в составе Свободной демократической партии (СвДП), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых". Блок ХДС/ХСС оказался в оппозиции впервые с 2005 года.

В начале декабря Ангела Меркель оставила пост канцлера Германии, который она занимала 16 лет.

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Сергей Бережной

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