Один из возможных преемников Меркель: Германия и Европа должны идти навстречу РФ

Фридрих Мерц (фото - EPA)

Фридрих Мерц, который выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), призвал Германию и ЕС пойти навстречу России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Сейчас Россия очень сильно осложняет нам жизнь", - сказал Мерц.

По его словам, без России или в противодействии России не удастся достичь долговременной стабильности в Европе.

"Германия и Европа должны идти навстречу России и использовать все способы для того, чтобы в 21-м веке точек соприкосновения стало больше", - подчеркнул Мерц.

Возможно, такая политика будет успешной уже после окончания президентства Владимира Путина, признал он.

Новый глава ХДС будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в Берлине.

Справка. Фридрих Мерц - бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Он выдвинул свою кандидатуру на пост главы ХДС 25 февраля. Его соперники на этот пост - премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет и глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген

24 февраля сообщалось , что партия канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз получила наихудший результат на местных выборах в Гамбурге по предварительным результатам.