"Горький день". Партия Меркель провалила выборы в Гамбурге

Ангела Меркель (Фото: Julien Warnand/EPA)

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель получила наихудший результат на местных выборах в Гамбурге по предварительным результатам. Об этом сообщает BBC.

Христианско-демократический союз получил немногим более 11% голосов и оказался на третьем месте, пропустив вперед социал-демократов и зеленых. Генеральный секретарь партии Пауль Цимиак сказал, что это был горький день и признал, что анонсированная после скандала в Тюрингии отставка председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр нанесла ущерб партии.

Первое место на выборах в Гамбурге заняли союзники ХДС, социал-демократы, за которых проголосовали 39,1% избирателей. Это на шесть процентов меньше, чем получила СДПГ на предыдущих выборах в 2015 году, но и такого результата хватит для того, чтобы нынешний мэр Петер Шеншер сохранил свою должность.

Значительно улучшила свои позиции партия Зеленых, получив в два раза больше, чем в 2015 году - 24,1%.

На места в местном законодательном органе может рассчитывать и правопопулистская Альтернатива для Германии, выступившая хуже, чем на предыдущих выборах.

В декабре 2018 года на посту лидера ХДС Меркель сменила Крамп-Карренбауэр, ее называли преемницей Меркель и на должности канцлера Германии.

5 февраля в Тюрингии состоялись выборы премьера региона, ХДС проголосовала вместе с АдГ. Меркель назвала такое совместное голосование непростительным, выигравший выборы кандидат подал в отставку.

10 февраля Крамп-Карренбауэр заявила, что не будет претендовать на должность канцлера и подаст в отставку с поста председателя ХДС.