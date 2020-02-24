"Горький день". Партия Меркель провалила выборы в Гамбурге

Партия канцлера Германии Ангелы Меркель получила наихудший результат на местных выборах в Гамбурге по предварительным результатам. Об этом сообщает BBC.
Христианско-демократический союз получил немногим более 11% голосов и оказался на третьем месте, пропустив вперед социал-демократов и зеленых. Генеральный секретарь партии Пауль Цимиак сказал, что это был горький день и признал, что анонсированная после скандала в Тюрингии отставка председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр нанесла ущерб партии.
Первое место на выборах в Гамбурге заняли союзники ХДС, социал-демократы, за которых проголосовали 39,1% избирателей. Это на шесть процентов меньше, чем получила СДПГ на предыдущих выборах в 2015 году, но и такого результата хватит для того, чтобы нынешний мэр Петер Шеншер сохранил свою должность.
Значительно улучшила свои позиции партия Зеленых, получив в два раза больше, чем в 2015 году - 24,1%.
На места в местном законодательном органе может рассчитывать и правопопулистская Альтернатива для Германии, выступившая хуже, чем на предыдущих выборах.