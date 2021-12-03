Другая сторона Ангелы Меркель: в платье, с мужем, на подлодке, с беженцами – фото

После 16 лет у руля правительства Германии Ангела Меркель покидает свой пост, накануне под звуки панк-рока в исполнении военного оркестра состоялась официальная церемония ее проводов с должности.

Лидер немецкой консервативной партии ХДС впервые была приведена к присяге в качестве канцлера Германии 22 ноября 2005 года. На этот пост ее переизбирали трижды – в 2009, 2013 и 2017 годах. В октябре 2018 года Меркель объявила, что больше баллотироваться не намерена.

После выборов в сентябре 2021 года она заявила, что больше не собирается заниматься политикой и "решать конфликты".

Ангела Меркель запомнилась строгими брючными костюмами, менялись только их цвета. Однако в 2008 году канцлер произвела фурор, надев платье с глубоким декольте на открытие оперы в Осло. Также неизменной все эти годы оставалась и ее прическа.

Как выглядела Меркель 30 лет назад, на рассвете карьеры, как все эти годы болела за сборную Германии по футболу, как общалась с американскими президентами – смотрите в фотоподборке от LIGA.net.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг, Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжила занимать пост канцлера в качестве исполняющей обязанности.

26 октября Меркель было вручено официальное сообщение об окончании полномочий.

25 ноября три партии создали коалицию. Новое правительство сформируют Свободная демократическая партия (СвДП), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Зеленые. По договоренности, новым канцлером ФРГ 6 декабря должен быть избран кандидат от СДПГ Олаф Шольц.

2 декабря прошла традиционная военная церемония Großen Zapfenstreich — Меркель провожали с должности канцлера Германии после 16 лет работы.

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