Меркель об уходе с должности: Больше не буду заниматься политикой и разрешать конфликты
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что больше не будет заниматься политикой и "разрешать конфликты". Об этом она сказала в интервью Deutsche Welle.
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Отвечая на вопрос о своей будущей деятельности после ухода с должности канцлера, Меркель сказала, что политикой заниматься больше не будет.
"Я не буду разрешать политические конфликты – делаю и так это много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь", – сказала она.
Также Меркель отметила, что сначала хочет немного отдохнуть, а потом – "посмотрим, что придет в голову". По ее словам, это станет ясно только через пару месяцев. Сейчас же, как отметила и.о. канцлера, она намерена читать и спать – попеременно.
- 26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг, Меркель не выдвигала свою кандидатуру. После выборов Меркель продолжила занимать пост канцлера в качестве исполняющей обязанности.
- 26 октября Меркель было вручено официальное сообщение об окончании полномочий. Кандидатура нового канцлера будет известна после 6 декабря, когда три партии (Социал-демократическая партия Германии, Зеленые и Свободная демократическая партия) согласуют коалиционный договор. До избрания нового канцлера Меркель продолжит работать в правительстве.
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