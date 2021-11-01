Зеленский встретился с Меркель в Шотландии: обсуждали Донбасс и энергетический кризис
01.11.2021, 17:40
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (фото - Володимир Зеленський, Twitter)
Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в шотландском Глазго, где проходит Конференция ООН по вопросам изменения климата COP26. Об этом сообщил глава государства в Twitter.
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По словам Зеленского, он обсуждал с Меркель такие вопросы:
– ситуация с безопасностью на Донбассе, течение переговоров для установления мира;
– энергетический кризис в Европе и пути его решения;
– актуальные вопросы в отношениях Германии и Украины.
- 27 октября в МИД Германии выразили "обеспокоенность" применением Украиной беспилотника Bayraktar на Донбассе. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник ответил – Украина имеет законное право себя защищать. Зеленский сообщил, что ВСУ продолжат применять беспилотники против пророссийских боевиков.
- Каденция Меркель заканчивается, после выборов в парламенте Германии формируют коалицию для избрания нового правительства. Украина хочет провести нормандский саммит (Украина, Германия, Франция, Россия) до отставки Меркель.
- На 22 сентября запасы газа в Европе упали до 10-летнего минимума. 30 сентября США призвали Россию заполнять ПХГ Европы за счет транзита газа через Украину. В октябре Газпром второй месяц подряд не забронировал дополнительные транзитные мощности Украины. 21 октября президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-немецкий газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ, что многие считают шантажом.
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