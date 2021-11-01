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Зеленский встретился с Меркель в Шотландии: обсуждали Донбасс и энергетический кризис

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 17:40
Зеленский встретился с Меркель в Шотландии: обсуждали Донбасс и энергетический кризис - Фото
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (фото - Володимир Зеленський, Twitter)

Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в шотландском Глазго, где проходит Конференция ООН по вопросам изменения климата COP26. Об этом сообщил глава государства в Twitter.

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По словам Зеленского, он обсуждал с Меркель такие вопросы:

– ситуация с безопасностью на Донбассе, течение переговоров для установления мира;

– энергетический кризис в Европе и пути его решения;

– актуальные вопросы в отношениях Германии и Украины.

Зеленский встретился с Меркель в Шотландии: обсуждали Донбасс и энергетический кризис

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский война Донбасс Ангела Меркель северный поток-2 энергетический кризис
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