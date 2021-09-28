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Украина выступает за встречу в нормандском формате до отставки Меркель – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 09:55
Украина выступает за встречу в нормандском формате до отставки Меркель – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина выступает за проведение встречи в нормандском формате до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба президента.

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По словам Ермака, консультации в нормандском формате продолжаются, ведется работа над тем, чтобы встреча лидеров государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) состоялась до окончания каденции Меркель.

Ермак отметил, что это было бы справедливо, поскольку Меркель очень много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Весь цивилизованный мир видит, что Украина придерживается минских соглашений, несмотря на заявления России о противоположном, уверен Ермак.

"У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы – ответственная страна, этот документ был подписан от имени нашей страны", – заявил Ермак.

Денис Юдин
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Ангела Меркель минские соглашения нормандский формат андрей ермак
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