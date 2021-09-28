Украина выступает за встречу в нормандском формате до отставки Меркель – Ермак

Украина выступает за проведение встречи в нормандском формате до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба президента.

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По словам Ермака, консультации в нормандском формате продолжаются, ведется работа над тем, чтобы встреча лидеров государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) состоялась до окончания каденции Меркель.

Ермак отметил, что это было бы справедливо, поскольку Меркель очень много сделала для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Весь цивилизованный мир видит, что Украина придерживается минских соглашений, несмотря на заявления России о противоположном, уверен Ермак.

"У нас много вопросов к этим договоренностям, но мы – ответственная страна, этот документ был подписан от имени нашей страны", – заявил Ермак.

9 июня 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках нормандского формата с Лавровым - глава украинской дипломатии согласен.

28 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия отказывается от встречи на уровне глав МИД нормандской четверки.

16 сентября Меркель заявила, что прогресс по договоренностям нормандской четверки значительно замедлился.

17 сентября в МИД заявили, что Россия саботирует мирный процесс на Донбассе.

Денис Юдин

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