"Пора переходить от слов к делу". МИД подсказал Кремлю, чего от него ждут в Украине

Россия саботирует мирный процесс на Донбассе, но может перейти от слов к делу и решиться на встречу министров иностранных дел нормандской четверки, заявил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В МИД уверены, что Россия маскирует публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства.

"За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения минских договоренностей и итогов саммита лидеров нормандского формата (Украины, Германии, Франци и России – ред.), блокирование работы трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях", – заявил Николенко.

Последними примерами курса на дальнейшую эскалацию в МИД назвали организацию незаконных выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе и репрессии против крымских татар.

"Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс", – уверен Николенко.

По его словам, Россия уже сейчас может сделать первый шаг и решиться на встречу глав МИД нормандской четверки. "Время переходить от слов к делам уже давно назрело", – подчеркнул Николенко.

Спикер МИД отметил, что Украина четко понимает, с кем имеет дело, поэтому полагается как на дипломатию, так и на армию.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль . В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе . После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. ООН считает, что на середину лета 2021 года на Донбассе погибли примерно 4200 украинских военных, ~3900 гражданских, а также было уничтожено >5800 боевиков/оккупантов. Москва продолжает отрицать участие в войне, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

9 июня 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках нормандского формата с Лавровым - глава украинской дипломатии согласен.

28 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия отказывается от встречи на уровне глав МИД нормандской четверки.

Вчера, 16 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс по договоренностям нормандской четверки значительно замедлился.

Денис Юдин , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.