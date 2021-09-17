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"Пора переходить от слов к делу". МИД подсказал Кремлю, чего от него ждут в Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 12:39
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

Россия саботирует мирный процесс на Донбассе, но может перейти от слов к делу и решиться на встречу министров иностранных дел нормандской четверки, заявил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.

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В МИД уверены, что Россия маскирует публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства.

"За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения минских договоренностей и итогов саммита лидеров нормандского формата (Украины, Германии, Франци и России – ред.), блокирование работы трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях", – заявил Николенко.

Последними примерами курса на дальнейшую эскалацию в МИД назвали организацию незаконных выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе и репрессии против крымских татар.

"Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс", – уверен Николенко.

По его словам, Россия уже сейчас может сделать первый шаг и решиться на встречу глав МИД нормандской четверки. "Время переходить от слов к делам уже давно назрело", – подчеркнул Николенко.

Спикер МИД отметил, что Украина четко понимает, с кем имеет дело, поэтому полагается как на дипломатию, так и на армию.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. ООН считает, что на середину лета 2021 года на Донбассе погибли примерно 4200 украинских военных, ~3900 гражданских, а также было уничтожено >5800 боевиков/оккупантов. Москва продолжает отрицать участие в войне, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ РФ и СМИ пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
Денис Юдин, Владислав Сердюк
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агрессия России война на Донбассе МИД минские соглашения нормандский формат олег николенко
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