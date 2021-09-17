"Пора переходить от слов к делу". МИД подсказал Кремлю, чего от него ждут в Украине
Россия саботирует мирный процесс на Донбассе, но может перейти от слов к делу и решиться на встречу министров иностранных дел нормандской четверки, заявил в комментарии LIGA.net спикер МИД Олег Николенко.
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В МИД уверены, что Россия маскирует публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства.
"За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения минских договоренностей и итогов саммита лидеров нормандского формата (Украины, Германии, Франци и России – ред.), блокирование работы трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях", – заявил Николенко.
Последними примерами курса на дальнейшую эскалацию в МИД назвали организацию незаконных выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе и репрессии против крымских татар.
"Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс", – уверен Николенко.
По его словам, Россия уже сейчас может сделать первый шаг и решиться на встречу глав МИД нормандской четверки. "Время переходить от слов к делам уже давно назрело", – подчеркнул Николенко.
Спикер МИД отметил, что Украина четко понимает, с кем имеет дело, поэтому полагается как на дипломатию, так и на армию.
- 9 июня 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках нормандского формата с Лавровым - глава украинской дипломатии согласен.
- 28 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия отказывается от встречи на уровне глав МИД нормандской четверки.
- Вчера, 16 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прогресс по договоренностям нормандской четверки значительно замедлился.
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