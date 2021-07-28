РФ пока отказывается от встречи в нормандском формате на уровне глав МИД – Резников

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказывается от встречи в нормандской четверке с главами МИД Украины, Германии и Франции. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"На сегодняшний день, насколько мне известно, была предложена встреча на уровне министров иностранных дел. Пока что министр иностранных дел России Лавров отказывается от участия в таком заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму РФ", – сказал Резников.

По его словам, единственным рычагом, чтобы заставить Россию участвовать в переговорах, является позиция Франции и Германии.

9 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках нормандского формата с Лавровым - глава украинской дипломатии согласен.

Станислав Стороженко

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