РФ пока отказывается от встречи в нормандском формате на уровне глав МИД – Резников
28.07.2021, 16:55
Сергей Лавров (фото — пресс-служба МИД РФ)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказывается от встречи в нормандской четверке с главами МИД Украины, Германии и Франции. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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"На сегодняшний день, насколько мне известно, была предложена встреча на уровне министров иностранных дел. Пока что министр иностранных дел России Лавров отказывается от участия в таком заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму РФ", – сказал Резников.
По его словам, единственным рычагом, чтобы заставить Россию участвовать в переговорах, является позиция Франции и Германии.
- 9 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках нормандского формата с Лавровым - глава украинской дипломатии согласен.
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