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РФ пока отказывается от встречи в нормандском формате на уровне глав МИД – Резников

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 16:55
РФ пока отказывается от встречи в нормандском формате на уровне глав МИД – Резников - Фото
Сергей Лавров (фото — пресс-служба МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказывается от встречи в нормандской четверке с главами МИД Украины, Германии и Франции. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"На сегодняшний день, насколько мне известно, была предложена встреча на уровне министров иностранных дел. Пока что министр иностранных дел России Лавров отказывается от участия в таком заседании. Наверное, он очень сильно занят предвыборной гонкой в Госдуму РФ", – сказал Резников.

По его словам, единственным рычагом, чтобы заставить Россию участвовать в переговорах, является позиция Франции и Германии.

Станислав Стороженко
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Алексей Резников Сергей Лавров нормандская четверка нормандский формат
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