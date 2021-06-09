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"Главное, чтобы Лавров приехал договариваться". Кулеба согласен на встречу с главой МИД РФ

09.06.2021, 18:31
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба был проинформирован главами МИД Франции и Германии о намерениях провести разговор в рамках Нормандского формата с главой МИД РФ Сергеем Лавровым - глава украинской дипломатии согласен. Об этом он сказал во время брифинга с главой министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

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"Мы сегодня детально обсудили то, о чем мы могли бы говорить на встрече Нормандского формата на уровне министров иностранных дел, если Лавров согласится. Я искренне надеюсь, что эта встреча пройдет и мы все готовы к очень предметному разговору. Главное, чтобы господин Лавров приехал на нее договариваться, а не выступать с классической российской позицией о том, "виноваты все кроме самой России", – заявил глава МИД.

Он напомнил, что подобные встречи уже проходили при его пребывании на посту министра.

"Благодаря тесному взаимодействию с Маасом мы смогли организовать встречу глав МИД Нормандского формата впервые за два года. После этого, к сожалению, Россия не подтверждала участия в подобных мероприятиях, но сейчас благодаря усилиям министров Франции и Германии мы получили надежды, что такая встреча может состояться", – сказал Кулеба.

Читайте также: Зеленский: Все идет к тому, что встреча с Путиным состоится

Станислав Стороженко
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Хайко Маас Россия Германия ФРГ франция Сергей Лавров рф дмитрий кулеба
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