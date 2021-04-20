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Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео видео

20.04.2021, 22:21
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Украина не хочет войны, но готова к ней. Об этом заявил в видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский. В конце выступления президент сказал несколько слов лично президенту России Владимиру Путину и предложил ему встретиться на Донбассе. Видеообращение опубликовано на сайте главы государства.

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Президент призвал обсудить вопросы, стоящие сегодня перед Украиной.

Зеленский напомнил, что возле украинских границ сконцентрировано большое количество российских войск.

"Наш принцип прост: Украина не начинает войну первой, но Украина всегда стоит до последнего", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не хочет войны, но готова к ней, и призвал граждан соблюдать информационную гигиену и не поддаваться на провокации.

Президент заявил, что Украина понимает все возможные сценарии и знает, что будет делать в ответ при любом развитии ситуации.

"Мы не боимся, у нас есть невероятная армия и невероятные защитники", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил поддержку Украины со стороны международного сообщества.

"Понимаете ли вы, что Украине, а вместе с ней – всему миру, который верит в силу и непоколебимость международного права, может понадобиться значительно, значительно больше, чем дипломатическая обеспокоенность?" – обратился президент к международным партнерам.

Он отметил, что украинцам нужны четкие сигналы,  что на восьмом году войны страна, которая ценой жизни своих граждан является щитом для Европы, получит поддержку "не просто как партнеров, с трибун, а как игроков одной команды, непосредственно на поле, плечо к плечу".

Президент отдельно обратился к "северному соседу".

"Однажды президент РФ сказал: если драка неизбежна – нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны; что нельзя кого-то защитить, нападая; что невозможно освободить кого-то, захватив. 

"Невозможно привезти мир на танке. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защищать и освобождать, и почему для этого их могут обстрелять и бомбить", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее.

"Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь", – заявил глава государства. 

Зеленский рассказал, что вчера и сегодня на заседаниях советников нормандской четверки и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращение огня. Несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление, но прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. 

"А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю", – сказал Зеленский. 

Президент обратился к Путину и сказал, что готов с ним встретиться в любой точке Донбасса.

"Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война", – сказал Зеленский.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс эскалация
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