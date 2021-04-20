Прорыв. Россия согласилась на предложения Украины по перемирию на Донбассе – Арестович

В переговорах в трехсторонней контактной группе удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе – РФ приняла предложения Украины. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Ранее российская сторона отказывалась от предложения Украины по введению дополнительных мер по контролю за перемирием – Арестович говорит, что сейчас представители РФ поменяли свою позицию.

"Вот они пошли на это. Более того, за основу был взят украинский документ – не их, а наш. Второе – мы его полностью согласовали в первом чтении. Я за полгода своего присутствия в ТКГ вообще не помню, чтобы удавалось согласовать хоть какой-то документ за одну встречу", – сказал он.

По его словам, документ был принят с "поправками и компромиссными вариантами", однако в нем нет мер по типу так называемого "совместного патрулирования и совместного контроля".

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"Никакой инспекции Шумов и прочего, чего некоторые боятся. Там развитие тех мер, которые существуют с основной ставкой на роль ОБСЕ, усиление их миссии", – сказал Арестович, отметив, что он не имеет права раскрывать подробности принятых сегодня мер.

Арестович считает, что риторика России на переговорах поменялась "после провала кампании по устрашению дезинформацией Украины" и визита президента Владимира Зеленского в Париж.

Комментируя возможный отказ российской стороны от принятых сегодня мер, Арестович заявил, что "все может быть".

"Появилась осторожная надежда. Вполне возможно, что до конца недели будет второе заседание ТКГ – будем обсуждать документ во втором чтении. Не хотелось бы сглазить, но, возможно, мы выйдем к 28 апреля к согласованному документу", – сказал он.

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Станислав Стороженко

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