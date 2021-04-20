UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прорыв. Россия согласилась на предложения Украины по перемирию на Донбассе – Арестович

20.04.2021, 18:41
Прорыв. Россия согласилась на предложения Украины по перемирию на Донбассе – Арестович - Фото
Нацгвардейцы в Золотом-4 (Фото: пресс-служба НГУ)

В переговорах в трехсторонней контактной группе удалось существенно продвинуться в вопросах согласования дополнительных мер по усилению режима прекращения огня на Донбассе – РФ приняла предложения Украины. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Ранее российская сторона отказывалась от предложения Украины по введению дополнительных мер по контролю за перемирием – Арестович говорит, что сейчас представители РФ поменяли свою позицию. 

"Вот они пошли на это. Более того, за основу был взят украинский документ – не их, а наш. Второе – мы его полностью согласовали в первом чтении. Я за полгода своего присутствия в ТКГ вообще не помню, чтобы удавалось согласовать хоть какой-то документ за одну встречу", – сказал он.

По его словам, документ был принят с "поправками и компромиссными вариантами", однако в нем нет мер по типу так называемого "совместного патрулирования и совместного контроля".

Читайте также: Россия хочет "инспектировать" позиции ВСУ на Донбассе – Арестович

"Никакой инспекции Шумов и прочего, чего некоторые боятся. Там развитие тех мер, которые существуют с основной ставкой на роль ОБСЕ, усиление их миссии", – сказал Арестович, отметив, что он не имеет права раскрывать подробности принятых сегодня мер.

Арестович считает, что риторика России на переговорах поменялась "после провала кампании по устрашению дезинформацией Украины" и визита президента Владимира Зеленского в Париж.

Комментируя возможный отказ российской стороны от принятых сегодня мер, Арестович заявил, что "все может быть".

"Появилась осторожная надежда. Вполне возможно, что до конца недели будет второе заседание ТКГ – будем обсуждать документ во втором чтении. Не хотелось бы сглазить, но, возможно, мы выйдем к 28 апреля к согласованному документу", – сказал он.

Читайте также: На переговорах в ТКГ не с кем говорить – россияне сидят перепуганные – Резников

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война Донбасс переговоры ткг Алексей Арестович
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 