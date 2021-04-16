Зеленский, Макрон и Меркель призвали Россию отвести войска от границ Украины – заявление
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи в Париже (Меркель участвовала по видеосвязи) призвали Россию отвести свои войска от украинских границ. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.
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Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.
"Они разделили опасения по поводу роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму и призвали к расформированию этих подкреплений с целью деэскалации ситуации", – говорится в сообщении.
Макрон и Меркель подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Они также подчеркнули необходимость полного выполнения минских договоренностей обеими сторонами и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате.
- В марте 2021-го РФ начала стягивать войска к Украине. Украина не исключает вторжения. США заявили, что "не допустят агрессии РФ", а если та пойдет на это, то "заплатит". В Кремле назвали "условие" отвода войск (но это пропаганда). 13 апреля состоялся разговор глав РФ и США Путина и Байдена. Последний предложил встречу.
- Сегодня Зеленский осуществил рабочий визит в Париж, где провел встречу с Макроном и Меркель. Президент рассказал об итогах встречи.
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