Зеленский, Макрон и Меркель призвали Россию отвести войска от границ Украины – заявление

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи в Париже (Меркель участвовала по видеосвязи) призвали Россию отвести свои войска от украинских границ. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

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Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

"Они разделили опасения по поводу роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму и призвали к расформированию этих подкреплений с целью деэскалации ситуации", – говорится в сообщении.

Макрон и Меркель подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Они также подчеркнули необходимость полного выполнения минских договоренностей обеими сторонами и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате.

Вадим Ребрина

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