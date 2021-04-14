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В Кремле назвали "условие" отвода российских войск от границ Украины. Но это пропаганда

14.04.2021, 12:38
В Кремле назвали
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле заявили, что разрядка напряженности вокруг Украины произойдет "только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий". Такое пропагандистское заявление сделал сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует российское госагентство ТАСС.

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Сотрудник росСМИ спросил сотрудника Кремля, появилось ли по итогам вчерашнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена "понимание по этому вопросу". Байден в беседе призвал оппонента сбавить напряженность на границе с Украиной.

"На территории Украины деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий", – ответил секретарь Путина.

Он добавил, что Кремль "считает безосновательными все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России".

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Пропаганда РФ говорит последние недели, что Украина "готовит силовую операцию на Донбассе". В Украине это называют враньем и поиском Россией повода для нового вторжения.

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия "делает все, чтобы спровоцировать реакцию", а представитель США в ОБСЕ отметил, что "Украина, насколько нам известно, не сделала ни одного шага, который можно было бы рассматривать как провокацию такой реакции" РФ.

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Евгений Пилипенко
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