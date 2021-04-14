Геополитика | "РФ делает все, чтобы спровоцировать". Заявление главы Минобороны ФРГ об угрозах Украине
Стягивая войска к границам Украины, Кремль "делает все, чтобы спровоцировать реакцию". Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет немецкое издание Kolner Stadt-Anzeiger со ссылкой на ее слова на телеканале ARD.
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"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию", – сказала глава Минобороны ФРГ.
Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Берлин "не хочет ввязываться в эту игру" россиян вокруг Украины.
Она не верит заявлениям Москвы, что невиданная с 2014 года концентрация войск РФ близ Украины – это просто "учения". "Если это, как заявляет российская сторона, маневры, то существуют прописанные на международном уровне процедуры для прозрачности и доверия", – сказала она.
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Крамп-Карренбауэр добавила, что ситуация отслеживается "очень внимательно" и "с обеспокоенностью". Она выразила благодарность Украине за то, что ее военно-политическое руководство реагирует на эскалацию напряженности "очень осторожно", и подчеркнула, что "НАТО на стороне Киева".
"Мы сделаем все возможное, чтобы ничего не обострилось. Мы привержены Украине, это очень четко", – заверила министр обороны Германии.
- В марте 2021-го РФ начала демонстративно стягивать войска к Украине и разбивать лагеря недалеко от границы. Украина не исключает наступления. США заявили, что "не допустят агрессии России", а если РФ пойдет на это, "она заплатит". Пропаганда РФ говорит, что Украина "готовит силовую операцию на Донбассе", в Украине это называют враньем и поводом для вторжения.
- Замглавы МИД Польши Яблоньский заявил вчера, что "создается впечатление, что Россия может готовиться к наступлению".
- В апреле глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "ближайшие комплексы ПВО Patriot должны быть здесь, не в Польше".
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