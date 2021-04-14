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Геополитика | "РФ делает все, чтобы спровоцировать". Заявление главы Минобороны ФРГ об угрозах Украине

14.04.2021, 11:09
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - ЕРА)

Стягивая войска к границам Украины, Кремль "делает все, чтобы спровоцировать реакцию". Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет немецкое издание Kolner Stadt-Anzeiger со ссылкой на ее слова на телеканале ARD.

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"У меня сложилось впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию", – сказала глава Минобороны ФРГ.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Берлин "не хочет ввязываться в эту игру" россиян вокруг Украины.

Она не верит заявлениям Москвы, что невиданная с 2014 года концентрация войск РФ близ Украины – это просто "учения". "Если это, как заявляет российская сторона, маневры, то существуют прописанные на международном уровне процедуры для прозрачности и доверия", – сказала она.

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Крамп-Карренбауэр добавила, что ситуация отслеживается "очень внимательно" и "с обеспокоенностью". Она выразила благодарность Украине за то, что ее военно-политическое руководство реагирует на эскалацию напряженности "очень осторожно", и подчеркнула, что "НАТО на стороне Киева".

"Мы сделаем все возможное, чтобы ничего не обострилось. Мы привержены Украине, это очень четко", – заверила министр обороны Германии.

Евгений Пилипенко
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