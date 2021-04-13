Замглавы МИД Польши: Создается впечатление, что Россия может готовиться к наступлению

Действия России на границах с Украиной "напоминают ситуацию 2014 года", и то, что сейчас там происходит, "создает впечатление, что Россия готовится к каким-то действиям или что она готова к действиям, которые могут иметь наступательный характер". Об этом на Польском радио заявил замглавы МИД страны Павел Яблоньский.

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Он надеется, что Запад "будет последовательным" в вопросе противостояния российской экспансии: "Нельзя допускать смягчения подхода к государству, которое не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право".

Яблоньский положительно оценил реакцию НАТО на усиление российской угрозы. Он считает, что такая поддержка Украины со стороны США идет вразрез с расчетами России, которая будто бы надеялась, что США сосредоточатся на своих внутренних делах.

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Кроме того, заместитель министра иностранных дел Польши сообщил о "сигналах", что Россия наращиванием сил около Украины пытается торговаться с США: якобы Кремль готов убрать войска от границ в обмен на "добро" Вашингтона на завершение строительства газопровода Северный поток-2.

Яблоньский подчеркивает: через несколько лет работа СП-2 даст России возможность отключить Украину от поставок газа и шантажировать правительство в Киеве: "Это будет угроза интересам украинского государства, безопасности Украины и всей Европы". Замглавы МИД Польши считает, что ЕС, возможно, следует ввести новые санкции против России.

Несколькими днями ранее Киев посетил глава МИД Польши Збигнев Рау: причина все та же – "угроза миру на границах".

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Евгений Пилипенко

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