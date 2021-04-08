Россия активизировала дезинформацию для оправдания наращивания войск – ЕС

Созданное Евросоюзом для борьбы с российской пропагандой агентство EuvsDisinfo фиксирует, что Россия, так же, как в 2014 году, сопровождает стягивание своих войск к украинским границам массированной дезинформационной кампанией. Об этом говорится в отчете EuvsDisinfo.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении минских соглашений. Также российская дезинформация утверждает, что США подталкивают Украину к конфронтации с РФ. Тем временем заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявляет, что Соединенные Штаты положительно оценивают сдержанную и ответственную позицию, которую сохраняет официальный Киев на фоне новых вызовов со стороны России, и призывают украинскую власть продолжать этот подход в дальнейшем, сообщает Укринформ.

Прокремлевские СМИ также распространяли эмоциональные сообщения о мальчике, якобы убитом бомбой с беспилотника украинской армии на Донбассе. Эту информацию, которая была опровергнута независимыми российскими и украинскими фактчекерами, использовал спикер нелегитимной Госдумы РФ, чтобы потребовать исключения Украины из Совета Европы.

"Такой подход похож на печально известную историю о "распятом мальчике", которую прокремлевские СМИ распространили в 2014 году, чтобы разжечь ненависть к украинцам среди внутренней российской аудитории и оправдать свою вооруженную агрессию против Украины", – говорится в отчете.

Кроме того российские пропагандистские СМИ распространяли ни на чем не основанную информацию о якобы подготовке Украиной "геноцида россиян на Донбассе". В Госдуме также публично обсуждали этот фейк и даже готовили какое-то обращение к парламентам стран мира. Не обошлось и без старых историй о "нацистской хунте". Об этом на канале Россия 1 всерьез говорил профессор Московского государственного института международных отношений.

"Кремль использовал необоснованные обвинения в геноциде для оправдания своей агрессии в прошлом. И сегодня подобные заявления призваны помочь Кремлю мобилизовать общественную поддержку своих действий, сделав ставку на общественное моральное возмущение", – говорится в отчете.

Исследователи говорят, что прокремлевские СМИ, как это уже неоднократно было в прошлом, пытаются сформировать общественное мнение, в котором "нет ничего правдивого, и все возможно", даже демонстративный ядерный удар "где-нибудь в океане", чтобы преподать урок Украине и Западу.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.