Глава Пентагона позвонил Тарану: США не оставят Украину и не допустят агрессии России

В случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации против нее. Об этом в разговоре с министром обороны Андреем Тараном заявил его американский коллега Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Разговор произошел по инициативе американской стороны.

Таран проинформировал Остина о ситуации на линии разграничения на Донбассе. Отдельное внимание он уделил обстрелу под Шумами 26 марта, когда российские оккупанты убили четверых украинских военнослужащих.

Остин выразил обеспокоенность последними действиями Кремля и заверил Тарана, что США не оставят Украину.

"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", – говорится в сообщении.

Глава Минобороны Украины отметил, что сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета Украины и шагов по восстановлению ее территориальной целостности.

Руководители оборонных ведомств Украины и США также обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.

Кроме того сегодня с министром обороны и его заместителями встретились атташе по вопросам обороны посольств США, Канады и Великобритании. "Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности и внимательно наблюдаем за ситуацией", – написали в Twitter посольства США по итогам встречи.

Вадим Ребрина

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