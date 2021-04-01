Глава Пентагона позвонил Тарану: США не оставят Украину и не допустят агрессии России
В случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации против нее. Об этом в разговоре с министром обороны Андреем Тараном заявил его американский коллега Ллойд Остин, сообщает пресс-служба Минобороны.
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Разговор произошел по инициативе американской стороны.
Таран проинформировал Остина о ситуации на линии разграничения на Донбассе. Отдельное внимание он уделил обстрелу под Шумами 26 марта, когда российские оккупанты убили четверых украинских военнослужащих.
Остин выразил обеспокоенность последними действиями Кремля и заверил Тарана, что США не оставят Украину.
"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", – говорится в сообщении.
Глава Минобороны Украины отметил, что сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета Украины и шагов по восстановлению ее территориальной целостности.
Руководители оборонных ведомств Украины и США также обсудили конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
Кроме того сегодня с министром обороны и его заместителями встретились атташе по вопросам обороны посольств США, Канады и Великобритании. "Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности и внимательно наблюдаем за ситуацией", – написали в Twitter посольства США по итогам встречи.
- 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения.
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