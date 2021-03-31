Глава Генштаба США поговорил с украинским и российским коллегами – Reuters

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ни одна из сторон не предоставила никаких деталей о разговорах.

"Два военачальника обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", – говорится в сообщении американских военных. Речь идет о Милли и главе российского генштаба Валерии Герасимове.

По информации ТАСС, стороны договорились не обнародовать подробную информацию о разговоре. В Минобороны РФ говорят, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Reuters пишет, что Милли сегодня поговорил также со своим украинским коллегой. Генштаб ВСУ ничего не сообщал о разговоре.

Подобные звонки между высшими военными чиновниками США и России случались время от времени, в том числе в начале этого года, пишет агентство.

Хотя стороны не предоставили дополнительной информации, контакты произошли после того, как Украина заявила, что Россия наращивает вооруженные силы у украинских границ, создавая угрозу безопасности страны.

26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения.

Выступая вчера в Верховной Раде, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к украинским границам, это "создает угрозу военной безопасности государства".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.