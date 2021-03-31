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Хомчак заявил о стягивании Россией войск к украинским границам. В США высказали опасение

31.03.2021, 18:14
Хомчак заявил о стягивании Россией войск к украинским границам. В США высказали опасение - Фото
Руслан Хомчак (Фото: пресс-служба Минобороны)

В Минобороны США, реагируя на заявление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о стягивании Россией войск к украинским границам, подтвердили эту информацию и высказали опасение по поводу ситуации.

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Выступая вчера в Верховной Раде, Хомчак заявил, что, по состоянию на 30 марта, вдоль украинско-российской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп противника. Они дислоцируются в Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ и на территории оккупированного Крыма.

Но в последнее время, продолжил Хомчак, Россия под видом подготовки к учениям "Запад 2021" стягивает к границам Украины на севере, востоке и юге дополнительные силы.

Ожидается, что в скором времени РФ соберет у украинских границ и в Крыму еще до 25 батальонных тактических групп, "что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами возле государственной границы Украины создает угрозу военной безопасности государства".

С момента оккупации Крыма в 2014 году Россия увеличила свое военное присутствие на полуострове до 32 700 военнослужащих.

Хомчак привел пример учений, которые прошли в марте на крымском полигоне "Опук". После окончания учений два батальона и артиллерия российской армии остались в районе полигона. Их усилили еще пятью батальонами.

Главнокомандующий также сообщил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты 14 бригад-полков и подразделения обеспечения численностью 28 000 военных. Ими командуют кадровые офицеры РФ. На Донбассе также находится аппарат российских военных советников и инструкторов в составе 2 000 человек.

В Ростовской области России дополнительно содержатся до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности 1-2 суток, что дает возможность быстро реагировать на возможные действия Украины.

В США подтвердили, что РФ стягивает войска к украинским границам и высказали озабоченность в связи с этим.

"Существует опасение по поводу наращивания российских сил вблизи границы с Украиной", – сказал CBS News представитель министерства обороны США после выступления Хомчака в Раде.

Одним из возможных объяснений могло бы быть то, что российские военные проходят подготовку, но представитель Пентагона заявил, что Россия не объявила о каких-либо учениях в этом районе, пишет издание. 

New-York Times сообщает, что американские оценки того, сколько дополнительных российских войск было стянуто к украинской границе, различаются. Один чиновник сказал, что их около 4000.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об "обеспокоенности" Кремля тем, что Украина якобы "может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне", сообщает Интерфакс.

  • 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) девять раз пыталась остановить обстрел российскими оккупантами.
  • Вчера президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели видеоконференцию с Путиным. Среди прочих обсудили также тему российско-украинской войны. В сообщении Елисейского дворца говорится, что Путина призвали обеспечить выполнение перемирия. 
Вадим Ребрина
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США Донбасс Крым руслан хомчак
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