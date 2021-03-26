Украина 9 раз пыталась остановить обстрел на Донбассе, в ходе которого погибли 4 военных

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) девять раз пыталась остановить обстрел российскими оккупантами, в результате которого погибли четверо украинских военных. Об этом заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".

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"Это провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло. Потому что, по предварительным данным, наша сторона в СЦКК девять раз пыталась остановить огонь через СММ ОБСЕ. Но россияне не прекращали огонь, несмотря на полученные данные о том, что, во-первых, огонь ведется, а во-вторых, погибли наши военнослужащие", – сказал Арестович.

В скором времени появится официальная позиция по этому инциденту, сообщил он, добавив, что реакция будет жесткой.

На сайте Рады говорится, что парламент на ближайшем заседании отреагирует на гибель военнослужащих.

"На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага" — сказал спикер Дмитрий Разумков.

В эфире телеканала Украина 24 Арестович по итогам экстренного заседания сообщил, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран нормандского формата. Также украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы завтра провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности, добавил Арестович.

Сегодня недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Военные открыли ответный огонь. Арестович сообщил, что делегация в ТКГ собирается на экстренное внутреннее совещание.

Вадим Ребрина

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