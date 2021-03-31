Украина в ТКГ предложила восстановить на Донбассе полное перемирие этой ночью – Арестович
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук начал заседание переговорщиков с предложения вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня уже с первого апреля. Об этом в эфире Espreso.TV сказал спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович.
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По его словам, заседание в ТКГ проходило конструктивно, а представители ОБСЕ не давали слова представителям боевиков России.
Арестович отметил, что предложение о режиме прекращения огня сейчас рассматривается на заседании ТКГ на уровне глав делегаций.
LIGA.net обратилось к спикеру украинской делегации за комментариями по итогам заседания ТКГ.
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