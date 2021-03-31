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Украина в ТКГ предложила восстановить на Донбассе полное перемирие этой ночью – Арестович

31.03.2021, 16:15
Украина в ТКГ предложила восстановить на Донбассе полное перемирие этой ночью – Арестович - Фото
Иллюстративное фото (Источник: Сергей Ваганов/ЕРА)

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук начал заседание переговорщиков с предложения вернуться к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня уже с первого апреля. Об этом в эфире Espreso.TV сказал спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович. 

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По его словам, заседание в ТКГ проходило конструктивно, а представители ОБСЕ не давали слова представителям боевиков России. 

Арестович отметил, что предложение о режиме прекращения огня сейчас рассматривается на заседании ТКГ на уровне глав делегаций.

LIGA.net обратилось к спикеру украинской делегации за комментариями по итогам заседания ТКГ.

  • На прошлой неделе новые кадровые военнослужащие Вооруженных сил России были переброшены для доукомплектования соединений ВС РФ на оккупированной территории Донецкой и Луганской области.
  • 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) девять раз пыталась остановить обстрел российскими оккупантами.
  • Вчера, 30 марта, Макрон, Меркель и Путин провели видеоконференцию, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос войны на Донбассе.

Читайте также: Офис президента и МИД прокомментировали разговор Макрона, Меркель и Путина без Зеленского

Станислав Стороженко
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война Донбасс ткг Алексей Арестович
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