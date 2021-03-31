Офис президента и МИД прокомментировали разговор Макрона, Меркель и Путина без Зеленского

Никакие решения по Донбассу без участия Украины "не могут и не будут приниматься". Об этом в комментарии LIGA.net сказала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, прокомментировав вчерашние переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

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По ее словам, лидеры стран нормандской четверки обсуждали "широкую повестку дня", включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, а также отношения Евросоюза и России.

"Среди прочего вспомнили и ситуацию на Донбассе. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона", – сказала Мендель.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил в комментарии LIGA.net, что "сигналы европейских партнеров по итогам разговора с Путиным стали показательными" – те призвали РФ прекратить стрельбу на Донбассе и продолжить переговоры лидеров нормандской четверки.

"Сегодня на заседании ТКГ будет обсуждаться подтверждения режима прекращения огня. Россия имеет прекрасную возможность продемонстрировать, что она не за войну, а за мир", – сказал он.

26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) девять раз пыталась остановить обстрел российскими оккупантами.

Вчера, 30 марта, Макрон, Меркель и Путин провели видеоконференцию, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос войны на Донбассе.

Станислав Стороженко , Юрий Смирнов , Владислав Сердюк

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