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Итоги переговоров Макрон – Меркель – Путин. РФ призвали прекратить стрельбу на Донбассе

30.03.2021, 23:59
Итоги переговоров Макрон – Меркель – Путин. РФ призвали прекратить стрельбу на Донбассе - Фото
Фото: EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели видеоконференцию с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Среди прочих обсудили также тему российско-украинской войны. Об этом сообщает пресс-служба Макрона.

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"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса при соблюдении минских соглашений", – сказано в сообщении Елисейского дворца. 

В Кремле сообщили, что в ходе переговоров подтверждена безальтернативность минских договоренностей как основы урегулирования конфликта. Также там отметили, что Путин настаивал на прямых переговорах Украины с представителями террористических организаций ДНР и ЛНР. Политсоветники лидеров продолжат совместную работу, добавили в Кремле.

Макрон и Меркель, согласно сообщению Елисейского дворца, обратили внимание Путина на ситуацию с Алексеем Навальным и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

  • 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) девять раз пыталась остановить обстрел российскими оккупантами.
  • 29 марта, когда стало известно о готовящихся трехсторонних переговорах, МИД Украины заявил, что только в полном, а не сокращенном, составе нормандского формата можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования войны на Донбассе. 
Вадим Ребрина
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Донбасс Ангела Меркель владимир путин эмманюэль макрон
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