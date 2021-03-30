Итоги переговоров Макрон – Меркель – Путин. РФ призвали прекратить стрельбу на Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели видеоконференцию с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. Среди прочих обсудили также тему российско-украинской войны. Об этом сообщает пресс-служба Макрона.

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"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке путей выхода из кризиса при соблюдении минских соглашений", – сказано в сообщении Елисейского дворца.

В Кремле сообщили, что в ходе переговоров подтверждена безальтернативность минских договоренностей как основы урегулирования конфликта. Также там отметили, что Путин настаивал на прямых переговорах Украины с представителями террористических организаций ДНР и ЛНР. Политсоветники лидеров продолжат совместную работу, добавили в Кремле.

Макрон и Меркель, согласно сообщению Елисейского дворца, обратили внимание Путина на ситуацию с Алексеем Навальным и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) девять раз пыталась остановить обстрел российскими оккупантами.

29 марта, когда стало известно о готовящихся трехсторонних переговорах, МИД Украины заявил, что только в полном, а не сокращенном, составе нормандского формата можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования войны на Донбассе.

Вадим Ребрина

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