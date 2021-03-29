Кремль хочет без Зеленского обсудить войну на Донбассе с Меркель и Макроном – МИД ответил

Только в полном, а не сокращенном составе Нормандского формата можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования войны на Донбассе. Об этом LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя планы правительства РФ о проведении видеоконференции по ситуации на Донбассе с участием президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

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"Наша позиция – ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандской формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России", – сказал Николенко.

По его словам, на фоне обострения ситуации на востоке Украины власти предпринимают активные усилия для возобновления переговоров в нормандской четверке.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, видеоконференция готовится не как мероприятие нормандской четверки - "на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов" – именно поэтому на нее не планируют приглашать президента Владимира Зеленского, пишет пропагандистское агентство ТАСС.

26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Военные открыли ответный огонь.

Зеленский призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня".

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Станислав Стороженко , Владислав Сердюк

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