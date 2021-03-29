Кремль хочет без Зеленского обсудить войну на Донбассе с Меркель и Макроном – МИД ответил
Только в полном, а не сокращенном составе Нормандского формата можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования войны на Донбассе. Об этом LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, комментируя планы правительства РФ о проведении видеоконференции по ситуации на Донбассе с участием президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.
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"Наша позиция – ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандской формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России", – сказал Николенко.
По его словам, на фоне обострения ситуации на востоке Украины власти предпринимают активные усилия для возобновления переговоров в нормандской четверке.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, видеоконференция готовится не как мероприятие нормандской четверки - "на саммите планируется затронуть и ряд других вопросов" – именно поэтому на нее не планируют приглашать президента Владимира Зеленского, пишет пропагандистское агентство ТАСС.
- 26 марта недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Военные открыли ответный огонь.
- Зеленский призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня".
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