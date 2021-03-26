Зеленский прокомментировал убийство четырех украинцев на Донбассе

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Президент Владимир Зеленский, реагируя на сегодняшнее убийство четырех военных на Донбассе, призвал лидеров нормандского формата и партнеров "сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня". Об этом он написал в Twitter.

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"Цена войны – жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров #N4 и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", – написал Зеленский.

Ранее в эфире телеканала Украина 24 спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович по итогам экстренного заседания делегации сообщил, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак проводят консультации с лидерами стран нормандского формата.

Также украинская делегация в ТКГ обратилась с нотой в ОБСЕ, чтобы завтра провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

ДОПОЛНЕНО В 21:05. Позже в Telegram Зеленский написал, что по его поручению начальник Генерального штаба немедленно вылетел на место происшествия для выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в ТКГ поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров нормандского формата.

"В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами нормандской четверки", – написал президент.

"Дальнейшее движение в выполнении всех других договоренностей и разрешения ситуации на востоке Украины невозможны под звуки выстрелов и взрывов. Чтобы слышать друг друга во всех смыслах слова – на Донбассе имеет воцариться всеобъемлющая и стабильная тишина", – добавил он.

"Для войны нужно мужество. Для мира нужна мудрость. У Украины есть и то, и другое. Но преимущество Украина и весь цивилизованный мир отдают второму варианту", – написал Зеленский.

Сегодня недалеко от поселка Шумы Донецкой области вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Четверо бойцов погибли, двое получили ранения. Военные открыли ответный огонь.

По словам Арестовича, украинская сторона в СЦКК девять раз пыталась остановить обстрел, но российские оккупанты не отреагировали.

Вадим Ребрина

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