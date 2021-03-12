Кравчук заявил, что нормандский саммит готовится на апрель. У Путина таких планов еще нет

Саммит лидеров нормандского формата планируется на апрель. Об этом заявил в эфире Украина 24 глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук.

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"Сейчас ведется большая работа на уровне политсоветников…Они как раз и решают главный вопрос – встречу на наивысшем уровне (в нормандском формате, – ред.). Планируется где-то, наверное, на апрель", – сказал Кравчук.

При этом он отметил, что сейчас сложно сказать, как будет на самом деле, поскольку позиция России непредсказуема и меняется каждый день.

На слова Кравчука отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что "в настоящий момент нет такого мероприятия в графике" у президента РФ Владимира Путина, передает российский пропагандистский ресурс РИА-Новости.

10 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что план мира на Донбассе готов – и Украина ждет реакции от России на документ. По его словам, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны.

В России ответили, что якобы ничего не знают о существовании мирного плана.

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Марк Сировой

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