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Гармаш: Я не знаю членов делегации, которые видели бы план Германии и Франции по Донбассу

10.03.2021, 22:09
Гармаш: Я не знаю членов делегации, которые видели бы план Германии и Франции по Донбассу - Фото
Сергей Гармаш (скриншот из видео 4 канала)

Представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что не видел и не знает тех, кто бы видел план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который, по словам главы ОП Андрея Ермака, разработали Германия и Франция при участии Украины. Об этом Гармаш сказал в эфире Украины 24.

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"К сожалению, я не видел этого плана. По состоянию на прошлую неделю я не видел человека, который бы видел его в делегации. Хотя мы знаем, что он разрабатывался в нормандском формате, знаем от наших оппонентов. Мы знаем, что он отличается от плана, который представил Кравчук, который мы обсуждаем в ТКГ. На этой неделе мы узнали из выступления Ермака, что этот план окончен", – сказал Гармаш.

При этом он спрогнозировал, что Россия не примет этот план.

По словам Гармаша, Украина в ТКГ продолжает настаивать на рассмотрении плана Кравчука. В свою очередь Россия настаивает на обсуждении "плана ОРДЛО".

  • Вчера Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Донбассе готов – Украина ждет реакции от России на документ. В случае, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса". По словам Ермака, за разработку документа отвечали Германия и Франция, а Украина занималась его доработкой. 
  • По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в России якобы ничего не знают о плане мирного урегулирования, о котором заявил Ермак
Вадим Ребрина
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Донбасс андрей ермак Сергей Гармаш
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