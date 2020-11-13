Детали плана Кравчука по Донбассу: граница, демилитаризация, правосудие, возврат имущества

По информации источника, в плане указано, что Украина должна получить контроль над своей госграницей до начала избирательной кампании в ОРДЛО

Стали известны новые детали мирного плана для Донбасса, предложенного украинской делегацией в Трехсторонний контактной группе на Минских переговорах с Россией. Об этом сообщил LIGA.net источник, близкий к переговорам.

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Как отмечается, Украина должна получить контроль над своей госграницей до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления в ОРДЛО по украинскому законодательству. На первом этапе максимальный контроль над границей обеспечивает ОБСЕ. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ.

По информации источника, ключевая составляющая плана – полная демилитаризация ОРДЛО, которая включает вывод наемников и тяжелого оружия, разоружение и демобилизацию "всех комбатантов со стороны пророссийских сил". Этот процесс будет согласовываться с возвращением подразделений ВСУ в места постоянной дислокации.

Предлагается создать спецподразделение до 1500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ. Оно должно получить полный доступ ко всей временно неконтролируемой территории Украины, обеспечивать безопасность в процессе демилитаризации, а позже – помогать провести выборы.

Как сообщается, документ предусматривает внедрение модели переходного правосудия – четкие правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав людей. Принятие соответствующего законодательства должно синхронизироваться с отменой ряда указов президента России, в частности, упрощенного порядка предоставления гражданства.

Источник отметил, что план также предусматривает возврат имущества владельцам – украинским физическим и юридическим лицам, которому будет предшествовать проведение международного аудита нынешнего состояния активов.

5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 г.

В Кремле ответили, что демилитаризация Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями.

Вчера Кравчук сообщил, что Украина передала свой вариант плана ОБСЕ и ждет от организации согласованного с другими переговорщиками контактной группы по Донбассу единого документа для обсуждения на следующем заседании 10 ноября.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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