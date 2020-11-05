В Кремле отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, был ли предложенный план действий по достижению мира на Донбассе передан РФ

В Кремле считают, что демилитаризация временно оккупированного Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в минских договоренностях", – сказал Песков.

Он уточнил, что не обладает информацией, был ли предложенный план действий по достижению мира на Донбассе передан РФ.

Песков утверждает, встреча "нормандской четверки" ради самой встречи бессмысленна.

"План действий по Донбассу" представлен ОБСЕ и российской делегации, 10 ноября состоится следующее заседание ТКГ.

СПРАВКА. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.

Читайте также: Кулеба назвал условия проведения выборов в оккупированном Донбассе

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.