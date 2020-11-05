Кулеба назвал условия проведения выборов в оккупированном Донбассе
Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что позиция Украины в вопросе проведения выборов в ОРДЛО "остается очень четкой и принципиальной"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал четыре условия для проведения выборов на территории временно оккупированного Донбасса 31 марта 2021 года. Об этом он заявил сегодня на онлайн брифинге.
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"Безусловно, если мы хотим урегулирования, а мы к нему стремимся, то мы должны провести выборы", – отметил Кулеба.
Глава МИД перечислил условия проведения выборов в ОРДЛО:
- выборы на оккупированных территориях могут состояться после полного восстановления контроля Украины над неподконтрольным участком украинско-российской границы;
- выборы должны состояться соответственно Конституции Украины и законодательству Украины;
- выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ;
- выборы должны состоятся под наблюдением миссии ОБСЕ.
"Позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной. Именно с такой позицией мы ведем переговоры с Российской Федерацией в Трехсторонней контактной группе", – подчеркнул Кулеба.
- Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.
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