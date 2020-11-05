Кулеба назвал условия проведения выборов в оккупированном Донбассе

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что позиция Украины в вопросе проведения выборов в ОРДЛО "остается очень четкой и принципиальной"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал четыре условия для проведения выборов на территории временно оккупированного Донбасса 31 марта 2021 года. Об этом он заявил сегодня на онлайн брифинге.

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"Безусловно, если мы хотим урегулирования, а мы к нему стремимся, то мы должны провести выборы", – отметил Кулеба.

Глава МИД перечислил условия проведения выборов в ОРДЛО:

выборы на оккупированных территориях могут состояться после полного восстановления контроля Украины над неподконтрольным участком украинско-российской границы;

выборы должны состояться соответственно Конституции Украины и законодательству Украины;

выборы должны пройти по стандартам ОБСЕ;

выборы должны состоятся под наблюдением миссии ОБСЕ.

"Позиция Украины в этом вопросе остается очень четкой и принципиальной. Именно с такой позицией мы ведем переговоры с Российской Федерацией в Трехсторонней контактной группе", – подчеркнул Кулеба.

СПРАВКА. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.

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Арина Толина

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