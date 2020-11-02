Резников о безопасной реинтеграции ОРДЛО: Нам главное не взять обратно, как опухоль
Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников убежден, что территория оккупированного Донбасса не нужна РФ
Переговорщик в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил о необходимости безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса для того, чтобы эта территория не стала "опухолью" для Украины. Об этом он заявил в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой на 5 канале.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Нам главное не взять его обратно (временно оккупированный Донбасс, – ред.), как знаете опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я – за терапию и полное восстановление нашего организма", - подчеркнул Резников.
Резников убежден, что власти РФ ищут способ, как избавиться от ОРДЛО и при этом "сохранить лицо" президента Владимира Путина.
"Они понимают, что Донбасс им не нужен украинский, потому что он никогда не станет российским – ни ментально…, ни экономически", – объяснил Резников.
По его словам, в ОРДЛО сейчас проживает 3,5 млн украинцев, из них только 200 000 получили российское гражданство.
Ранее Резников заявлял, что после деоккупации Донбасса его жители, которые имеют российские паспорта и считают себя россиянами, смогут остаться жить в Украине, но в качестве иностранца.
- 22 апреля 2020-го Зеленский заявил – "закончу войну до конца срока".
- 24 августа он заявил в комментарии Euronews, что ему "хочется верить" в окончание войны до конца года.
Читайте также: Зеленский: Если не закончу войну, нужен другой человек
Комментарии