Резников о безопасной реинтеграции ОРДЛО: Нам главное не взять обратно, как опухоль

Вице-премьер – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников убежден, что территория оккупированного Донбасса не нужна РФ

Переговорщик в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников заявил о необходимости безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса для того, чтобы эта территория не стала "опухолью" для Украины. Об этом он заявил в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой на 5 канале.

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"Нам главное не взять его обратно (временно оккупированный Донбасс, – ред.), как знаете опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я – за терапию и полное восстановление нашего организма", - подчеркнул Резников.

Резников убежден, что власти РФ ищут способ, как избавиться от ОРДЛО и при этом "сохранить лицо" президента Владимира Путина.

"Они понимают, что Донбасс им не нужен украинский, потому что он никогда не станет российским – ни ментально…, ни экономически", – объяснил Резников.

По его словам, в ОРДЛО сейчас проживает 3,5 млн украинцев, из них только 200 000 получили российское гражданство.

Ранее Резников заявлял, что после деоккупации Донбасса его жители, которые имеют российские паспорта и считают себя россиянами, смогут остаться жить в Украине, но в качестве иностранца.

СПРАВКА. ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) – территория Донецкой и Луганской областей, ныне подконтрольная гибридным российским войскам. Захвачена Россией в результате войны на востоке Украины. 17 марта 2015-го Рада признала ОРДЛО временно оккупированной территорией.

22 апреля 2020-го Зеленский заявил – "закончу войну до конца срока".

24 августа он заявил в комментарии Euronews, что ему "хочется верить" в окончание войны до конца года.

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Арина Толина

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