Зеленский: Проведение второй нормандской встречи — высокие шансы закончить войну

Президент заявил, что верит в окончание войны на Донбассе уже в этом году

Проведение второй встречи в нормандском формате будет означать, что есть высокие шансы закончить войну на Донбассе. Об этом в интервью Euronews заявил президент Владимир Зеленский, добавив, что верит в окончание войны уже в этом году.

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Он отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государств-участников нормандского формата на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

"Сколько еще времени нужно? Я не знаю. Я думаю, что вторая встреча в нормандском формате означает, что есть высокие шансы на окончание войны", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, когда, по его мнению, удастся закончить войну, президент ответил: "Как можно скорее. Я хочу верить, что это будет в этом году. Я действительно хочу в это верить, и я действительно верю, я верю. Если бы это зависело только от меня...".

При этом он убежден, что никто быстрее чем он не сможет закончить войну.

"Если он (переговорный формат, - ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане", - сказал Зеленский.

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Журналист упомянул, что его прямой диалог с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным вызвал споры в Украине, и спросил, поддерживает ли все еще Зеленский связь с ним.

"Да, когда это необходимо. Я разговаривал с президентом России прямо перед вступлением в силу режима прекращения огня (27 июля). Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня", - сказал он.

Зеленский еще раз высказал убежденность в необходимости прямых переговоров с Путиным.

"Я не боюсь прямого диалога с Президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры продвигают нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата", - сказал президент.

7 августа Зеленский высказал надежду, что на следующей встрече лидеров нормандской четверки в Берлине зафиксируют промежуточные успехи перемирия на Донбассе , "чтобы окончательно закрыть кейс войны".

Сегодня сообщалось, что встречу советников лидеров стран-участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли

Вадим Ребрина

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