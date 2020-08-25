Встречу советников "нормандской четверки" перенесли из-за командировки советника Макрона

Встречу советников в "нормандском формате" перенесли из-за командировки советника президента Франции Эмманюеля Бонна

Встречу советников лидеров стран-участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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В ОП сообщают, что причина переноса - командировка советника президента Франции Эмманюеля Бонна. О новой дате встречи сообщат позже.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что встреча отменилась якобы из-за разногласий по итоговым документам.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

6 августа Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия. По мнению Зеленского, перемирие действует, "несмотря на мелкие провокации".

понадеялся, что на следующей встрече лидеров нормандской четверки в Берлине зафиксируют промежуточные успехи перемирия на Донбассе , "чтобы окончательно закрыть кейс войны". 7 августа Зеленский

Владислав Сердюк

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