Встречу советников "нормандской четверки" перенесли из-за командировки советника Макрона
25.08.2020, 16:35
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюель Макрон, Владимир Путин (Фото: Charles Platiau/EPA)
Встречу советников в "нормандском формате" перенесли из-за командировки советника президента Франции Эмманюеля Бонна
Встречу советников лидеров стран-участников "нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
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В ОП сообщают, что причина переноса - командировка советника президента Франции Эмманюеля Бонна. О новой дате встречи сообщат позже.
Ранее Интерфакс со ссылкой на источник сообщал, что встреча отменилась якобы из-за разногласий по итоговым документам.
- 27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- 6 августа Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия. По мнению Зеленского, перемирие действует, "несмотря на мелкие провокации".
- 7 августа Зеленский понадеялся, что на следующей встрече лидеров нормандской четверки в Берлине зафиксируют промежуточные успехи перемирия на Донбассе, "чтобы окончательно закрыть кейс войны".
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