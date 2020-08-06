Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия: фото

Военные рассказали президенту, что сейчас ситуация на их участках линии фронта спокойная, сообщили на Банковой

Во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил, чтобы проверить, как соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно сообщению, украинские военные рассказали президенту, что сейчас ситуация на их участках линии фронта спокойная. В то же время бойцы поддерживают боевой дух и проводят тренировки, чтобы не терять навыков.

Зеленский заявил, что достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей нормандского саммита в Париже. Выполнение этих договоренностей - залог постепенного движения к миру на Донбассе, сказал президент. Он отметил существенное снижение напряженности на линии фронта за последние две недели.

"Президент напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня. Но ни разу достичь результата не удавалось. Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого, чтобы получить мирное будущее", - говорится в сообщении ОП.

В то же время Зеленский подчеркнул, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

прекращения огня 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. СММ ОБСЕ за этот период насчитала 225 нарушений -

Сегодня Зеленский заявил, что на протяжении последних 10 суток украинские войска не потеряли ни одного бойца.

Вадим Ребрина

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