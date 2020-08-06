Тишина на Донбассе. В течение 10 дней у нас нет раненых и погибших - Зеленский

ВСУ не несут потери с начала полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне проведения ООС, заявил президент

На протяжении последних 10 суток украинские войска на Донбассе не потеряли ни единого бойца. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время визита на Донбасс, обращаясь к украинским воинам, информирует пресс-служба ОП.

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"В течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы бережете своих побратимов", - сказал он.

Также Зеленский подчеркнул, что важно соблюдать режим тишины, но в случае наступления врага нужно дать достойный отпор.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

прекращения огня 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. СММ ОБСЕ за этот период насчитала 225 нарушений -

Наталия Софиенко

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