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ОБСЕ зафиксировала более 220 нарушений за время "тишины" на Донбассе

02.08.2020, 08:30
ОБСЕ зафиксировала более 220 нарушений за время
Иллюстративное фото: 57InfantryBrigade/Facebook

ОБСЕ насчитала 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 225 нарушений режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, который был введен на Донбассе 27 июля. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 1 августа. 

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"С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня", - заявили в ОБСЕ. 

Там уточнили, что нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Донецкой и Луганской областях. ОБСЕ насчитала 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. 

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Владислав Сердюк
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