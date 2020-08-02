ОБСЕ зафиксировала более 220 нарушений за время "тишины" на Донбассе

ОБСЕ насчитала 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 225 нарушений режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, который был введен на Донбассе 27 июля. Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 1 августа.

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"С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 225 нарушений режима прекращения огня", - заявили в ОБСЕ.

Там уточнили, что нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Донецкой и Луганской областях. ОБСЕ насчитала 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Пророссийские боевики трижды нарушили перемирие.

2 августа сообщалось, что на Донбассе один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, другой - травмировал руку на одном из опорных пунктов.

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Владислав Сердюк

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