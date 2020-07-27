С полуночи вооруженные формирования России трижды нарушали перемирие на Донбассе

В штабе ООС отметили, что на большинстве участков обстрелов не было, но два факта нарушения режима прекращения огня все же были зафиксированы

За текущие сутки большинство участков наших воинских подразделений боевиками не обстреливались, за исключением двух фактов нарушения режима прекращения огня и одного случая минирования, сообщает штаб ООС.

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Первый обстрел произошел в районе Водяного - противник посреди ночи открыл огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Второй - случился возле Южного, там боевики обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Ответный огонь украинские бойцы не открывали, потерь с нашей стороны нет.

Еще один факт провокации со стороны вражеских вооруженных формирований был зафиксирован неподалеку от Новомихайловки. На этом участке украинские позиции были заминированы тремя противопехотными минами ПОМ-2.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов зафиксировано не было.

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Дарья Мостовая

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