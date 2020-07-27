Командиры о перемирии: Панику разгоняет враг, пятая колонна и люди извне ВСУ

"Тишину" со стороны боевиков якобы будут контролировать наблюдатели ОБСЕ и командование оккупантов. Как они это будут делать, командующий ООС не знает

Решение об открытии огня в ответ на агрессию российских оккупационных сил на Донбассе в условиях нового "всеобъемлющего" перемирия будет принимать не руководство ВСУ, как об этом было понятно по данным ОБСЕ, а непосредственные командиры подразделений на передовой. Об этом на брифинге сообщил командующий операции объединенных сил Владимир Кравченко, посетовав на фейки и панику в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если будет угроза, повторюсь, есть вот (показывает на военных рядом, – ред.) комбат, командир роты, командир отделения, и они будут принимать решение на открытие огня", - заявил он. Кравченко дополнил, что войска Украины выполнят перемирие, и добавил, что "за противоположную сторону я не отвечаю, поэтому стопроцентной уверенности у меня нет".

Читайте мнение: В ТКГ договорились о режиме тишины на Донбассе. Это лучше, чем ничего

Он уточнил, что это перемирие отличается от прошлых тем, что сейчас "конкретно и по пунктам все расписано: что, как, кому, кто и когда". Контролирующие его выполнение представители СЦКК находятся не на всех позициях, сказал Кравченко, и в их функции входит "только контроль и доклад".

Нарушение перемирия бойцами ООС будет "разбираться по уставу" - с возможностью дисциплинарных взысканий, отметил командующий. "Думаю, таких нарушений не будет. Никто никого расстреливать не будет", - отшутился он, добавив, что на этот раз впервые задействована система наказаний за нарушение перемирия.

По его словам, количество бойцов на передовой в связи с перемирием не уменьшено, и нет запрета на оборудование позиций, если при этом не роют окопы вперед, в сторону противника.

Читайте также: "Такое перемирие деморализует армию". В чем риски новых договоренностей по Донбассу

Упаднические настроения, по словам военных, разгоняют в том числе специалисты врага по информационной войне. Бойцы заявили, что "настроение отличное, службу несем дальше, задания выполняем", а истерические сообщения идут также "из ютуба", "от людей, которые совсем не имеют никакого отношения к ВСУ", и некоторых журналистов.

"Никаких вооружений и оружия никто ни у кого из военных не забирает. Военные на передней линии выполняют задания со своим штатным вооружением. <...> Пятая колонна нагнетает обстановку. <...> Мы готовы дать адекватный ответ в любую минуту, секунду. Победа будет за нами. Однозначно", - резюмировал Кравченко.

22 июля на очередном заседании "Минска" договорились о введении с 00:01 27 июля режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.