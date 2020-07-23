Можно будет стрелять в ответ, но все сложно. ОБСЕ – о перемирии с 27 июля

Хайди Грау подтвердила список мер для запланированного режима "полной тишины" на Донбассе, который ранее выложил экс-советник главы СНБО Сергей Сивохо

Стрелять в ответ на провокации оккупантов на Донбассе с 27 июля можно будет только по приказу руководства Вооруженных Сил Украины, и лишь после "безуспешной попытки использовать координационный механизм", о котором договорились в трехсторонней контактной группе. Это следует из заявления представителя ОБСЕ Хайди Грау по итогам вчерашней встречи на минской переговорной площадке.

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По ее словам, "ответка" возможна только в случае, если боевики попытаются "изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления". Сюда входит дополнительное инженерное оборудование позиций, любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону линии обороны ООС, в том числе для разведки или диверсий.

Это правило действует и для военных ООС, отметила Грау.

Будет создан координационный механизм по реагированию на нарушения "при содействии СЦКК в действующем составе". Руководство ВСУ и оккупантов "должно публично заявить об издании приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы соответствуют настоящим мерам".

Согласованные в Минске меры "не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными", подчеркнула Грау. Наблюдатели обязуются "содействовать и оказывать поддержку сторонам" в выполнении согласованных мер и надеются, что они "принесут долгожданную тишину".

Представитель ОБСЕ на минских переговорах отметила, что предусмотрено "эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников".

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Евгений Пилипенко

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