Запрет на ДРГ, атаку, дроны, снайперов. К чему пришли в "Минске" – данные Сивохо
По словам экс-советника главы СНБО по реинтеграции ОРДЛО, в Минске обсудили "меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа" о перемирии
Вчера, 22 июля, в минском процессе по Донбассу договорились о том, что с первой минуты 27 июля (понедельника) в зоне боевых действий должен установиться режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня". Бывший внештатный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо перечислил в Facebook пункты, которые якобы входят в "пакет дополнительных мер".
По его словам, запрет в зоне операции объединенных сил касается:
— разведывательно-диверсионной деятельности;
— наступательных операций;
— использования беспилотников;
— использования снайперского и любого другого огня;
— размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах;
— другое.
Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".
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Откуда у бывшего переговорщика, который неудачно создавал так называемую "платформу примирения", эти данные, он не уточнил. Из более ранних комментариев экс-комика можно сделать вывод, что у него остались инсайдерские связи во власти. LIGA.net направит запрос в Офис президента для комментария по этой информации.
- Детали последних переговоров Украины и РФ можно почитать в статье: Минский фронт. О чем договариваются Киев и Москва – детали переговоров.
- 21 июля боевики отдали военным тело военного, который был смертельно ранен под Зайцевым: его не давали эвакуировать.
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