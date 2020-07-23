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Запрет на ДРГ, атаку, дроны, снайперов. К чему пришли в "Минске" – данные Сивохо

23.07.2020, 06:35
Запрет на ДРГ, атаку, дроны, снайперов. К чему пришли в
Сергей Сивохо (Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook)

По словам экс-советника главы СНБО по реинтеграции ОРДЛО, в Минске обсудили "меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа" о перемирии

Вчера, 22 июля, в минском процессе по Донбассу договорились о том, что с первой минуты 27 июля (понедельника) в зоне боевых действий должен установиться режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня". Бывший внештатный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо перечислил в Facebook пункты, которые якобы входят в "пакет дополнительных мер".

По его словам, запрет в зоне операции объединенных сил касается:

— разведывательно-диверсионной деятельности;
— наступательных операций;
— использования беспилотников;
— использования снайперского и любого другого огня;
— размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах;
— другое.

Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".

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Откуда у бывшего переговорщика, который неудачно создавал так называемую "платформу примирения", эти данные, он не уточнил. Из более ранних комментариев экс-комика можно сделать вывод, что у него остались инсайдерские связи во власти. LIGA.net направит запрос в Офис президента для комментария по этой информации.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

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Евгений Пилипенко
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